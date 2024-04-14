Ордабаси в 1/8 фіналу кубкового турніру на виїзді здолав Тараз (2:0) і пробився у наступну стадію змагань.

Кубок Казахстану, 1/8 фіналу

Тараз – Ордабаси – 0:2 (0:2)

Голи: Регіналдо, 36, Тунггішбаєв, 37

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У неділю, 14 квітня, відбулась частина матчів 1/8 фіналу Кубка Казахстану. В одному з них Тараз приймав Ордабаси, за який виступає одразу троє українців. Захисник Ігор Пластун вийшов в основі, а хавбек Євген Макаренко з'явився після перерви і заробив жовту картку.

Гості здобули впевнену перемогу (2:0) і пробили до чвертьфіналу. Ще один наш земляк – екс-форвард Динамо Артем Бєсєдін – всю гру провів на лаві запасних, а хорватський екс-хавбек Зорі Ловро Цвєк відіграв 62 хвилини.

Нагадаємо, раніше у чвертьфінал вже кваліфікувались Кайрат, Астана, Тобол та Кизил-Жар.

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