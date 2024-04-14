Словакия, Чемпионская группа, 5-й тур

Слован – Дунайска Стреда – 0:0

Легионер Динамо не хочет возвращаться в команду Шовковского – звездная подруга форварда пролила свет на его планы

Накануне Слован в матче 5-го тура Чемпионской группы на своем поле разошелся миром с Дунайской Стредой. Братиславский клуб набрал 67 очков и стал недосягаемым для Спартака из Трнавы, который идет вторым – отрыв составляет уже 19 очков.

Как следствие, Слован за 5 туров до завершения сезона досрочно стал чемпионом Словакии – 6-й раз подряд и 30-й в истории.

Напомним, в составе новоиспеченного чемпиона на правах аренды из Динамо выступает люксембургский форвард Жерсон Родригес. Скандальный нападающий, которого недавно едва не исключили из состава команды, участия в чемпионском матче не принимал, наблюдая за игрой с трибун. После игры он спустился в раздевалку и поздравил партнеров с невероятным достижением

Интересно, что в случае завоевания Динамо золотых медалей в УПЛ Жерсон сможет сыграть против своей команды в Лиге чемпионов – его арендное соглашение со Слованом действует до 31 декабря 2024 года.

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