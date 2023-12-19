Бразилец посещал мероприятие на одном из стадионов Сан-Паулу и не вернулся домой. Полиция нашла в городе брошенный автомобиль Кариоки. Самого экс-футболиста считали пропавшим без вести.

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Как сообщает Globo в ходе расследования правоохранители арестовали нескольких человек, а через несколько часов Марселинью вышел на связь. Он рассказал, что на мероприятии познакомился с замужней женщиной, а похищение организовал ее муж. Под его глазом красовался синяк. Кариока заявлял, что похитители требовали денег и угрожали пистолетом.

"Они били меня прикладами по голове, а когда я сел в машину, они надели на меня капюшон, и я ничего не видел. Я волновался не о деньгах, а о своей жизни. Я сказал им, что просто хочу, чтобы они меня освободили. Это нелегко, когда тебе все время приставляют пистолет к голове", – цитирует игрока Marca.

Полиция штата Сан-Паулу сообщила на пресс-конференции, что пять человек были арестованы по обвинению в вымогательстве и похищении. Кариока перечислил ворам около 40 тысяч реалов (8 тысяч долларов) за свое освобождение.

Напомним, что Марселинью Кариока выступал за Валенсию, Аяччо, Коринтианс и Фламенго. За сборную Бразилии он сыграл в четырех матчах, в которых забил два гола.

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