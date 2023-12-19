Бразилець відвідував захід на одному зі стадіонів Сан-Паулу і не повернувся додому. Поліція знайшла в місті покинутий автомобіль Каріоки. Самого екс-футболіста вважали зниклим безвісти.

Як повідомляє Globo, у ході розслідування правоохоронці заарештували кількох осіб, а через кілька годин Марселінью вийшов на зв'язок. Він розповів, що на заході познайомився з заміжньою жінкою, а викрадення організував її чоловік. Під його оком красувався синець. Каріока заявляв, що викрадачі вимагали грошей та погрожували пістолетом.

"Вони били мене прикладами по голові, а коли я сів у машину, вони одягли на мене капюшон, і я нічого не бачив. Я хвилювався не про гроші, а про своє життя. Я сказав їм, що просто хочу, щоб вони мене звільнили. Це нелегко, коли тобі весь час приставляють пістолет до голови", – цитує гравця Marca.

Поліція штату Сан-Паулу повідомила на прес-конференції, що п'ятьох людей було заарештовано за звинуваченнями у вимаганні через викрадення. Каріока перерахував злодіям близько 40 тисяч реалів (8 тисяч доларів) за своє звільнення.

Нагадаємо, що Марселінью Каріока виступав за Валенсію, Аяччо, Корінтіанс та Фламенго. За збірну Бразилії він зіграв у чотирьох матчах, в яких забив два голи.