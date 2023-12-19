В ночь с понедельника на вторник в дом третьего голкипера парижан ворвались грабители. Александр Летелье с женой и двумя несовершеннолетними детьми находились дома.

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Как сообщает RMC Sport, около двух часов ночи вратаря парижан разбудила сигнализация. Летелье немедленно вызвал полицию. Впрочем, грабители успели проникнуть в дом игрока, где в то время были двое детей Александра (2 и 6 лет) и его жена. Летелье угрожали ножом, требуя деньги и драгоценности. Жену голкипера ударили по лицу.

Немедленное вмешательство полиции позволило быстро установить лиц, совершивших нападение. Уже арестованы трое из четырех преступников – двое несовершеннолетних и один взрослый. Их поместили под стражу в помещении судебной полиции Версаля. У подозреваемых нашли вещи, которые были украдены из дома Летелье.

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