Бразильский клуб АБС в своем твиттере объявил о приходе Марсио Азеведо, знакомому украинским болельщикам по выступлениям в составе Металлиста и Шахтера.

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36-летний защитник поставил подпись под контрактом на год. Интересно, что Азеведо до этого выступал за Атлетико Паранаэнсе, с которым расторг соглашение в начале этого года. С этого времени Марсио был без клуба. АБС в этом сезоне поднялся в бразильскую Серию B.

Напомним, что Азеведо за свою карьеру поиграл в бразильских Жувентуде, Форталезе, Атлетико Паранаэнсе и Ботафого, а в 2013 году оказался в Металлисте. Год спустя его подписал Шахтер. В 2018 году оказался в аренде в ПАОКе, после чего вернулся на родину.

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