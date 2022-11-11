Бразильський клуб АБС у своєму твітттері оголосив про прихід Марсіо Азеведо, знайомому українським вболівальникам за виступами у складі Металіста та Шахтаря.

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36-річний захисник поставив підпис під контрактом на 1 рік. Цікаво, що Азеведо до цього виступав за Атлетіко Паранаенсе, з яким розірвав угоду на початку цього року. З того часу Марсіо був без клубу. Додамо, що АБС у цьому сезоні піднявся до бразильської Серії B.

Нагадаємо, що Азеведо за свою кар'єру пограв у бразильських Жувентуде, Форталезі, Атлетіко Паранаенсе та Ботафого, а в 2013 році опинився у Металісті. Рік потому його підписав Шахтар. В 2018 році опинився в оренді у ПАОКу, після чого повернувся на батьківщину.

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