Атакующий полузащитник Тайсон совсем не так себе представлял возвращение в Интернасьонал.

Экс-звезда Шахтера может досрочно расторгнуть контракт и искать себе новое место работы, сообщает журналист Пауло Нуньес.

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Летом 2021-го Тайсон покинул дончан свободным агентом и присоединился к Интернасьйоналу. Начало было довольно оптимистичным, но все испортил приход Мано Менезеса. Новый главный тренер вообще не доверяет 34-летнему вингеру, который часто сидит в запасе или получает жалкие минуты в концовках матчей. Тайсона такая ситуация не устраивает, поэтому он начал переговоры с руководством Интернасьонала относительно досрочного расторжения соглашения (оно рассчитано до июня 2023 года).

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