Півзахисник Колоса Сергій Болбат продовжить кар'єру в Чорноморці, повідомляє "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, 30-річний футболіст не полетів на збори з ковалівським клубом і тепер приєднається до команди Романа Григорчука.

Нагадаємо, Болбат – вихованець Шахтаря, де й дебютував на професіональному рівні (21 рік на контракті). Також виступав в оренді за донецький Металург, Металіст, Маріуполь, Десну та бельгійський Локерен.

У Колос перейшов влітку 2022-го. У поточному сезоні провів за ковалівців 16 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився асистом. Його контракт з "хліборобами" чинний до 30 червня 2024 року. Провів 4 матчі у складі збірної України. Transfermarkt оцінює його у 500 тисяч євро.

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