Украинский защитник Атромитоса Максим Имереков близок к переходу в Металлист 1925, сообщает "ТаТоТаке".

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По информации источника, 33-летний защитник недоволен своим статусом в греческом клубе. Он морально готов вернуться в Украину и работать под руководством Виктора Скрипника, методы которого ему хорошо известны по совместной работе в Заре. Отмечается, что сейчас Максим пытается закрыть юридические вопросы со своим нынешним клубом.

Напомним, Имереков – воспитанник Шахтера, за который и дебютировал на профессиональном уровне. В Украине также выступал за запорожский Металлург, Александрию, Десну и Зарю. За рубежом играл за белорусские Белшину и Торпедо-БелАЗ, кипрский Эрмис.

В Атромитос перешел в августе 2023-го в статусе свободного агента (контракт до 30 июня 2024 года). В текущем сезоне провел за греков 7 матчей во всех турнирах, без результативных действий. Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

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