Металлист 1925 хочет вернуть экс-защитника Шахтера из Европы – ранее украинский легионер уже играл у Скрипника
Максим Имереков может вернуться в украинскую Премьер-лигу.
Украинский защитник Атромитоса Максим Имереков близок к переходу в Металлист 1925, сообщает "ТаТоТаке".
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По информации источника, 33-летний защитник недоволен своим статусом в греческом клубе. Он морально готов вернуться в Украину и работать под руководством Виктора Скрипника, методы которого ему хорошо известны по совместной работе в Заре. Отмечается, что сейчас Максим пытается закрыть юридические вопросы со своим нынешним клубом.
Напомним, Имереков – воспитанник Шахтера, за который и дебютировал на профессиональном уровне. В Украине также выступал за запорожский Металлург, Александрию, Десну и Зарю. За рубежом играл за белорусские Белшину и Торпедо-БелАЗ, кипрский Эрмис.
В Атромитос перешел в августе 2023-го в статусе свободного агента (контракт до 30 июня 2024 года). В текущем сезоне провел за греков 7 матчей во всех турнирах, без результативных действий. Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.
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