Зимние сборы, товарищеские матчи клубов УПЛ

СК Днепр-1 – Ракув (Польша) – 1:4

Голы: Сарапий, 38 - Црнац, 4, Силва, 17, Новак, 44, 69

Нереализованный пенальти: Тудор, 67 (Ракув)

ЛНЗ – Михаловце (Словакия) – 2:1

Голы: Триалист, 18, Наумец, 89 - Акоста, 27

Ворскла – Термалика Нецеча (Польша) – 1:0

Гол: Мякушко, 22

Полесье – Кальмар (Швеция) – 0:1

Гол: Йенсен, 11

Удаление: Танковский, 90+4 (Полесье, вторая желтая карточка)

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СК Днепр-1 разгромно уступил действующему чемпиону Польши Ракуву. Подопечные Максимова пропустили уже на старте (Црнац вышел один на один с Кинарейкиным и перебросил сферу через кипера), а в середине тайма "горели" 0:2 (благодаря удачному розыгрышу углового). Сарапий перед перерывом возродил интригу, но поляки успели вернуть разрыв в два мяча. На экваторе второй сорокапятиминутки Новак оформил дубль, поставив точку в матче (за 2 минуты до этого Волынец потянул удар с пенальти).

ЛНЗ праздновал победу в матче со словацким Михаловце. Потенциальный новичок черниговцев эффектным ударом головой под перекладину вывел Дулуба и Ко вперед, однако на перерыв команды ушли при ничейном счете. Лишь на последней минуте Наумец красиво замкнул навес с правого фланга, забросив вратарю за шиворот.

Ворскла благодаря голу Мякушко минимально одолела польскую Термалику Мариуша Левандовски – Сергей удачно сыграл на добивании, замкнув мяч на дальней штанге.

В еще одном матче Полесье уступило шведскому Кальмару. Судьбу встречи решил единственный мяч, забитый на 11-й минуте. Скандинавы выполнили навес на правый фланг во вратарскую, далее сфера, не опускаясь на землю, в касание была переведена в центр. Йенсен, выиграв борьбу у защитника, головой направил круглого в сетку. Уже в добавленное время Танковский в центре поля грубо скосил соперника и заработал удаление.

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