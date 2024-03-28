Лишь спустя несколько месяцев после смерти бывшего защитника Днепра и сборной Украины Богдана Шершуна стала известна причина, которая привела к непоправимой трагедии.

Ранее сообщалось, что Шершун умер от рака мозга. Как выяснилось, болезнь вызвал укус клеща. Об этом рассказал российский футболист Ролан Гусев, который играл с украинцем в ЦСКА, Днепре и Арсенале Киев.

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"Известие о его смерти стало большим шоком. Как рассказал отец Богдана, это произошло из-за клеща. Его укус дал осложнение на голову. Но прошло время, ничего такого не нашли. Богдан начал плохо себя чувствовать в последние дни жизни – чувствовал слабость, все время спал. Сделали пункцию, а там все настолько усилилось... Трудно было слушать, как плачут отец Богдана, сестра, дочь, а меня рядом не было. В свое время Богдан очень мне помог – когда я перешел в Днепр", – рассказал Гусев в интервью российским СМИ.

Напомним, о смерти Богдана Шершуна стало известно 8 января. Ему было 42 года. Во время игровой карьеры защитник выступал за Днепр, московский ЦСКА (в составе которого выиграл Кубок УЕФА), киевский Арсенал, Кривбасс и Волынь.

В составе национальной сборной Украины Шершун дебютировал в 2003 году под руководством Олега Блохина и сыграл 4 матча (последний – в 2006 году). Завершил карьеру футболиста в 2014-м. После этого работал на телевидении и играл за сборную Украины среди ветеранов.

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