Лише через кілька місяців після смерті колишнього захисника Дніпра і збірної України Богдана Шершуна стала відома причина, яка призвела до непоправної трагедії.

Раніше повідомлялося, що Шершун помер від раку мозку. Як з'ясувалося, хворобу викликав укус кліща. Про це розповів російський футболіст Ролан Гусєв, який грав з українцем у ЦСКА, Дніпрі та Арсеналі Київ.

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"Звістка про його смерть стала великим шоком. Як розповів батько Богдана, це сталося через кліща. Його укус дав ускладнення на голову. Але минув час, нічого такого не знайшли. Богдан почав погано почуватися в останні дні життя – відчував слабкість, весь час спав. Зробили пункцію, а там усе настільки посилилося... Важко було слухати, як плачуть батько Богдана, сестра, донька, а мене поряд не було. Свого часу Богдан дуже мені допоміг – коли я перейшов до Дніпра", – розповів Гусєв в інтерв'ю російським ЗМІ.

Нагадаємо, про смерть Богдана Шершуна стало відомо 8 січня. Йому було 42 роки. Під час ігрової кар'єри захисник виступав за Дніпро, московський ЦСКА (у складі якого виграв Кубок УЄФА), київський Арсенал, Кривбас і Волинь.

У складі національної збірної України Шершун дебютував у 2003 році під керівництвом Олега Блохіна та зіграв 4 матчі (останній – у 2006 році). Завершив кар'єру футболіста у 2014-му. Після цього працював на телебаченні та грав за збірну України серед ветеранів.

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