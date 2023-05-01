"В прошлом году я почти закончил с футболом, но здесь мне снова дали шанс сыграть на высоком уровне. Поэтому я работал очень настойчиво, чтобы вернуться. Я должен поблагодарить команду и клуб, что дали мне шанс быть футболистом, поэтому я очень счастлив.

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Я был во второй лиге Греции, просто играл в свое удовольствие. Я получил звонок от Кирилла Ковальчука (бывший хавбек Черноморца – прим.), он сказал, что я могу сыграть за Черноморец. Я сказал: "Хорошо, попробуем". У меня был определенный уровень, но все равно должен был работать. Есть хороший тренер, который меня мотивирует. Я продолжаю работать, поэтому я вернулся к футболу.

Ковальчук мне сказал, что в стране – война. Но я доверился ему: если он здесь, я тоже буду здесь. Откуда знаю Ковальчука? Вместе играли в Казахстане", – заявил Бадибанга в комментарии Профутбол Digital.

Напомним, чемпион Бельгии сезона-2011/12 в составе Андерлехта перебрался в Одессу осенью 2022 года и уже наиграл 17 поединков. Зиги, к слову, признавали лучшим игроком УПЛ в марте.

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