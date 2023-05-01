"Минулого року я майже закінчив з футболом, але тут мені знову дали шанс зіграти на високому рівні. Тож я працював дуже наполегливо, щоб повернутися. Я маю подякувати команді та клубу, що дали мені шанс бути футболістом, тож я дуже щасливий.

Заявка луганців на медалі УПЛ у відеоогляді зустрічі Зоря – Чорноморець – 3:1

Я був у другій лізі Греції, просто грав у своє задоволення. Я отримав дзвінок від Кирила Ковальчука (колишній хавбек Чорноморця – прим.), він сказав, що я можу зіграти за Чорноморець. Я сказав: "Добре, спробуймо". Я мав певний рівень, але все одно повинен був працювати. Маю хорошого тренера, який мене мотивує. Я продовжую працювати, і тому я повернувся до футболу.

Ковальчук мені сказав, що в країні війна. Але я довірився йому: якщо він тут, я також буду тут. Звідки знаю Ковальчука? Разом грали у Казахстані", – заявив Бадібанга в коментарі Профутбол Digital.

Нагадаємо, чемпіон Бельгії сезону-2011/12 у складі Андерлехта перебрався в Одесу восени 2022 року і вже награв 17 поєдинків. Зігі, до слова, визнавали найкращим гравцем УПЛ у березні.

Зоря розбила Чорноморець у матчі УПЛ – топові динамівці та відкриття року не дають Києву мріяти про медалі