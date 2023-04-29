Заря повела в счете на 16 минуте – Бражко обокрал соперника и отдал на Герреро, который покатил мяч между ног вратарю. До перерыва Антюх удвоил преимущество классным ударом из-за пределов штрафной.

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Ермаков перед перерывом отыграл один мяч, классно пробив головой после навеса Бадибанги. Во втором тайме Герреро создал две стопроцентные возможности для партнеров, но они сильно затянули с ударом – в одном моменте Русин пробил выше ворот, а во втором защитник остановил мяч на линии ворот. Впрочем, луганчане забили еще раз – Русин переправил мяч в дальний угол после передачи Герреро.