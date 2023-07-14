В своих соцсетях черкасский клуб объявил о подписании 33-летнего полузащитника. Сергей Рыбалка, выступавший за Александрию, перешел в ЛНЗ в статусе свободного агента.

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Согласно данным Transfermarkt, черкасский клуб и полузащитник подписали соглашение до 30 июня 2024 года. В своей карьере Рыбалка успел поиграть за киевское Динамо, Слован и Сивасспор. Сергей также выступал за юношеские сборные Украины, а за главную команду он дебютировал в 2015 году.

За Александрию Рыбалка отыграл в 41 матче. В активе полузащитника пять голов и восемь результативных передач.

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