У своїх соцмережах черкаський клуб оголосив про підписання 33-річного півзахисника. Сергій Рибалка, який виступав за Олександрію, перейшов в ЛНЗ у статусі вільного агента.

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Згідно з даними Transfermarkt, черкаський клуб та півзахисник підписали угоду до 30 червня 2024 року. У своїй кар'єрі Рибалка встиг пограти за київське Динамо, Слован та Сівасспор. Сергій також виступав за юнацькі збірні України, а за головну команду він дебютував у 2015 році.

За Олександрію Рибалка відіграв у 41 матчі. В активі півзахисника п'ять голів та вісім результативних передач.

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