Екс-гравець збірної України і Динамо офіційно перебрався до новачка УПЛ
Півзахисник Сергій Рибалка знайшов новий клуб. Досвідчений гравець продовжить свою кар'єру в ЛНЗ.
У своїх соцмережах черкаський клуб оголосив про підписання 33-річного півзахисника. Сергій Рибалка, який виступав за Олександрію, перейшов в ЛНЗ у статусі вільного агента.
УПЛ затвердила дати і час матчів 1-го туру – гру учасників єврокубків перенесли
Згідно з даними Transfermarkt, черкаський клуб та півзахисник підписали угоду до 30 червня 2024 року. У своїй кар'єрі Рибалка встиг пограти за київське Динамо, Слован та Сівасспор. Сергій також виступав за юнацькі збірні України, а за головну команду він дебютував у 2015 році.
За Олександрію Рибалка відіграв у 41 матчі. В активі півзахисника п'ять голів та вісім результативних передач.
Ярмоленку не варто брати приклад, аномалія Реброва – 7 гравців збірної, які після Європи поверталися догравати в Україну