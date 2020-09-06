"Испанцам необходимо брать очки. В первом туре Испания добыла ничью в поединке с немцами, что также неплохо, но в лидерах группы сейчас не они, а сборная Украины. Поэтому, думаю, испанцы будут действовать агрессивно.

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Украине нужно сдержать хозяев поля в начале матча – это очень важно. Если выдержим стартовый натиск испанцев, то появится шанс как минимум на ничью. Испания, как и Швейцария станет высоко прессинговать украинцев. Особого отличия не будет. Может быть, это и к лучшему для команды Шевченко. Со швейцарцами таким образом справились, должны и с давлением испанцев справиться.

Все дело в том, как выходить из-под прессинга соперника. Считаю, что нашей команде нужно делать это, в основном, через пас, спокойно и уверенно. Повторюсь, сможем, значит увезем из Испании один балл, а может, и все три… В целом, я верю в успешную игру сборной Украины. Коронавирус во многом уравнял шансы команд в элитной группе Лиги наций, значит и против Испании, и против Германии сейчас можно играть", – цитирует Сергея Беженара Команда 1.

Напомним, поединок против испанцев состоится уже сегодня, 6 сентября, на миниатюрном стадионе Ди Стефано в Мадриде. Начало поединка – в 21:45.

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