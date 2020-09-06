"Іспанцям необхідно брати очки. У першому турі Іспанія здобула нічию в поєдинку з німцями, що також непогано, але в лідерах групи зараз не вони, а збірна України. Тому, думаю, іспанці будуть діяти агресивно.

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Україні потрібно стримати господарів поля на початку матчу м це дуже важливо. Якщо витримаємо стартовий натиск іспанців, то з'явиться шанс, як мінімум, на нічию. Іспанія, як і Швейцарія буде високо пресингувати українців. Особливої ​​різниці не буде. Може, це й на краще для команди Шевченка. Зі швейцарцями таким чином впоралися, повинні і з тиском іспанців впоратися.

Вся справа в тому, як виходити з-під пресингу суперника. Вважаю, що нашій команді потрібно робити це, в основному, через пас, спокійно і впевнено. Повторюся, зможемо, значить привеземо з Іспанії один бал, а може, і всі три. Загалом я вірю в успішну гру збірної України. Коронавірус багато в чому зрівняв шанси команд в елітній групі Ліги націй, значить і проти Іспанії, і проти Німеччини зараз можна грати", – цитує Сергія Беженара Команда 1.

Нагадаємо, поєдинок проти іспанців відбудеться вже сьогодні, 6 вересня, на мініатюрному стадіоні Альфредо Ді Стефано в Мадриді. Початок поєдинку – о 21:45.

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