Испания – Украина

6 сентября, 21:45 Мадрид, стадион Альфредо Ди Стефано (Мадрид)

Главный арбитр: Бенуа Бастьен (Франция)

Телетрансляция на каналах "Украина" и "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Испания: топ-сборная с проблемами

После непростой, но заслуженной победы над Швейцарией сборную Украины проэкзаменует Испания. Казалось бы, пора сушить вёсла: за всю историю противостояния этих команд было проведено пять матчей, из которых "сине-жёлтые" проиграли четыре, а ещё один свели к ничьей – общий счет 10:3 должен пугать. Впрочем, нынешняя Испания находится на стадии плавной смены поколений, да и явных амбиций на победу в Лиге наций у "Фурии Рохи" нет. Испанские же журналисты критикуют сборную за слабое вертикальное движение, медленную полузащиту и отсутствие звёздного нападающего – Родриго, Фати, Жерар Морено и даже Торрес на такой статус пока не тянут, Асенсио снова сломался, а Оярсабаль с Траоре подхватили коронавирус.

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Сборная Испании против организованных соперников действительно имеет проблемы. Подтверждением этого тезиса стал ничейный матч против Германии три дня назад: "Бундестим" превосходил в течение большей части матча, а у подопечных Луиса Энрике качественных моментов так сразу и не вспомнишь – от поражения их спас гол аж в компенсированное время. Год назад Испания также давала против себя играть – Швеция и Норвегия дома одержали заслуженную ничью (по 1:1), а на выезде проиграли в тяжелом бою. Нелегко испанцам было и с Румынией в Бухаресте (2:1). Короче говоря, серьёзные команды могут устроить "Фурии Рохе" неприятности. Собственно, последние матчи Украины против Испании также были достаточно конкурентными.

Впрочем, не стоит забывать, что даже омоложенная "Фурия Роха" заполнена лидерами клубов из топ-5 чемпионатов. Руис, Родри, Бускетс, Рамос, Карвахаль, Де Хеа, Алькантара, Кепа, Ольмо, Навас – все эти звёзды готовы к выходу на матч с Украиной. Против той же Германии три дня назад классно проявил себя новичок Манчестер Сити Ферран Торрес, да и Родриго из Валенсии/Лидса имел несколько шансов. Конечно, в Бухаресте звёздам было непросто, но в Мадриде румын уничтожили со счетом 7:0 – а тогдашний состав испанцев не сильно отличался от нынешней заявки на Лигу наций.

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В конце концов, эта команда не покидает поле без забитых голов с 2016 года в течение 41-го поединка. Бояться Испанию из-за этих фактов не стоит, но и игра в открытый развесёлый футбол на стадионе Альфредо ди Стефано может завершиться катастрофой. Тут нужна особая подготовка.

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Будет интересно посмотреть, как Украина станет строить игру в самом тяжелом поединке с точки зрения тактики. Практически во всех матчах при Шевченко мы старались доминировать или хотя шли в открытый бой, а мозговым центром нашей сборной была пара центрхавов Зинченко-Малиновский – блестящая в построении атак и очень неоднозначная в позиционной обороне. То, насколько проблемными могут быть эти футболисты под давлением и без мяча, продемонстрировал матч против Швейцарии, а против Португалии наш автобус откровенно отскочил.

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С другой стороны, эти же встречи показали, что "сине-жёлтые" умеют адаптироваться под особенности соперника и собственные проблемы – против европейских "селесао" Шева удивил появлением Яремчука на позиции вингера, а несыгранность и разбалансированность состава на альпийцев тренерский штаб выровнял отказом от высокого прессинга и игрой компактным средним блоком. Результат – на табло.

Кадровые решения на матч с Испанией также интригуют, ведь Андрей Шевченко пообещал дебютантам и тем, у кого было мало игрового времени в сборной, шанс заявить о себе в Лиге наций. В предыдущем поединке его получили Тымчик и Михайличенко, которые отблагодарили за дебют ассистами, но сегодня кто-то точно уступит место в старте. Учитывая силу соперника и нестабильность Михайличенко в поединке против Швейцарии, можно поставить на выход Соболя вместо Богдана.

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Напрашивается появление Супряги – Мораес со Швейцарией не впечатлил, а быстроногий Влад мог бы наказать пенсионера Рамоса за агрессивную и не всегда дисциплинированную позиционную работу. Впрочем, в основе более вероятным кажется выход Яремчука. Кроме того, логика требует отказа от Коноплянки, да и Пятов мог бы присесть на банку после пасов в ноги швейцарцам. Ярмоленко же вполне может начать со старта, но Марлос или Цыганков точно должны выйти в течение игры.

Из всех возможных серьёзных изменений придется выбирать только один-два варианта, ведь от большого количества новых сочетаний страдает сыгранность. Для сборной Украины при Шевченко это критически важный пункт.

Кадровая ситуация

За время восстановления после Швейцарии и перелёта в Испанию новых потерь в составе сборной Украины не произошло – все, кто были в заявке на встречу во Львове, здоровы и готовы к игре в Мадриде. Можно только напомнить, что команде не помогут травмированные Шапаренко и Буяльский, а Миколенко, Попов, Шабанов, Зубков и Бурда из-за повреждений даже не приехали в лагерь.

Испания – Украина: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

В составе "Фурии Рохи" из-за травмы колена выпал Асенсио, а Оярсабаль подхватил коронавирус. Особенно интересна ситуация вокруг Траоре: нападающий сдал положительный тест на COVID-19 и официально покинул расположение сборной, но вчера тренировался со всей командой – у него нашли антитела, поэтому Адама не был опасным для партнёров. Ну и как тут не вспомнить вот этот твит об Испании?

Сборные Германии и Испании перед матчем Лиги наций в Штутгарте. pic.twitter.com/807F04uVj6 — Артем Локалов (@lokalov) September 4, 2020

Интересно, прибегнет ли Луис Энрике к ротации. На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Фурии Рохи" намекнул, что выпустит тот же состав, что и на Германию, но местная пресса обещает масштабное обновление. Вероятно, правда окажется где-то посередине.

Ориентировочные составы на матч Испания – Украина

Испания: Де Хеа – Карвахаль, П. Торрес, Рамос, Гайя – Руис, Родри, Алькантара – Ф. Торрес, Морено, Фати

Украина: Пятов – Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Соболь – Степаненко – Ярмоленко, Малиновский, Зинченко, Цыганков – Яремчук

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Однозначно, это будет один из самых сложных матчей для сборной Украины под руководством Шевченко, но против Португалии было еще труднее – и мы справились. Вообще, Украина не проигрывает уже в 12-ти матчах подряд (8 побед), а из последних 22-х матчей "сине-жёлтые" проиграли только один. При этом в последний раз мы не забивали голов аж полтора года назад на Эштадиу Да Луж (хотя имели шансы), поэтому на голы в Мадриде стоит надеяться – в конце концов, в защите Испания неидеальна. Впрочем, "Фурия Роха" забивает в течение четырёх лет подряд, да и слишком большая разница в классе между атакой пиренейцев и нашей защитой. Под давлением мы уязвимы, потому сухими наши ворота вряд ли останутся.

Как пойдет дальше – вопрос замен и амбиций. По Луису Энрике не скажешь, что Лига наций для него имеет большое значение, а для большинства звёзд этот турнир вообще является неким предсезонным сбором. В конце концов, футбол сборной Испании далёк от идеала, поэтому Украине вполне по силам привезти домой результативную ничью.

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