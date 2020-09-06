Тренерский штаб сборной Украины определил перечень исполнителей, которые смогут сыграть против национальной команды Испании во 2-м туре Лиги наций УЕФА.

В заявку "сине-желтых" попали 23 игрока, сообщает официальный сайт УАФ.

Испания – Украина: анонс матча Лиги наций

Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Андрей Лунин

Защитники: Эдуард Соболь, Игор Пластун, Сергей Кривцов, Богдан Михайличенко, Александр Тымчик, Александр Караваев, Николай Матвиенко

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Коноплянка, Марлос, Игорь Харатин, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Виктор Коваленко

Нападающие: Роман Яремчук, Владислав Супряга, Жуниор Мораес

Из тех футболистов, которые сейчас находятся в лагере национальной сборной, в заявку на сегодняшнюю игру не попали Сергей Болбат, Валерий Бондарь, Роман Безус и Евгений Макаренко. Эта же четверка наблюдала с трибун за матчем против швейцарцев.

Поединок Испания – Украина состоится в воскресенье, 6 сентября, в Мадриде. Начало матча 2-го тура Лиги наций – в 21:45.

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