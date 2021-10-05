Бывший защитник сборной Греции Николаос Цуманис ушел из жизни на 31-м году.

Цуманис еще вчера, 4 октября, пропал без вести, а сегодня полиция нашла его мертвым в своем авто, сообщает Greekcitytimes.

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Уже началось расследование, поскольку Цуманис был найден в машине со связанными руками. По медицинскому отчету, смерть наступила из-за удушья.

К слову, Цуманис только 13 сентября перебрался в Македоникос, а также поиграл за свою карьеру за Шкоду, Керки, Пантракикос, Вейрию и Аполлон. Также в его активе есть 2 поединка в составе национальной сборной Греции.

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