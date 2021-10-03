Провансальский клуб объявил об ужасной новости в своих соцсетях. Рак оборвал жизнь культового функционера, когда ему было 78 лет.

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Тапи был бизнесменом, политиком, актером, певцом и телеведущим, однако для футбольных болельщиков он прежде всего экс-президент Марселя. Бернар возглавлял французский гранд с 1986 по 1994 годы, которые оказались одними из лучших в истории клуба. "Олимпийцы" пять раз подряд становились чемпионами Франции, а также добыли свою пока единственную победу в Кубке чемпионов (1992/93).

Французские СМИ сообщают, что Тапи похоронят в Марселе, который он называл "городом своего сердца".

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