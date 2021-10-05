Колишній оборонець збірної Греції Ніколаос Цуманіс пішов з життя на 31-му році.

Цуманіс ще вчора, 4 жовтня, зник безвісти, а сьогодні поліція знайшла його мертвим у своєму авто, повідомляє Greekcitytimes.

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Вже розпочалось розслідування, оскільки Цуманіс був знайдений у машині зі зв'язаними руками. За медичним звітом, смерть настала через задуху.

До слова, Цуманіс лише 13 вересня перебрався до Македонікоса, а також пограв за свою кар'єру за Шкоду, Керкі, Пантракікос, Вейрію та Аполлон. Також у його активі є 2 поєдинки у складі національної збірної Греції.

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