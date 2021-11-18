Экс-игрок Манчестер Сити и сборной Англии неожиданно перебрался в чемпионат Австралии
13:08 - Читати українською
Бывший полузащитник Эвертона и Манчестер Сити Джек Родвелл попробует свои силы вдали от родины.
Вестерн Сидней в своем твиттере объявил о приходе именитого хавбека Джека Родвелла.
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Контракт с хавбеком рассчитан на 1 сезон. Последним клубом англичанина был Шеффилд Юнайтед, который он покинул прошлым летом.
Напомним, до этого Родвелл выступал за Сандерленд, Манчестер Сити, Эвертон и Блэкберн. Также в его активе 3 матча в составе сборной Англии.
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