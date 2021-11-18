Бывший полузащитник Эвертона и Манчестер Сити Джек Родвелл попробует свои силы вдали от родины.

Вестерн Сидней в своем твиттере объявил о приходе именитого хавбека Джека Родвелла.

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Контракт с хавбеком рассчитан на 1 сезон. Последним клубом англичанина был Шеффилд Юнайтед, который он покинул прошлым летом.

Напомним, до этого Родвелл выступал за Сандерленд, Манчестер Сити, Эвертон и Блэкберн. Также в его активе 3 матча в составе сборной Англии.

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