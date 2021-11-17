Флуминенсе начал вести переговоры с агентом Тьягу Силвы и рассчитывает переманить бразильца летом 2022 года, когда завершится его контракт с Челси, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

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Сам защитник намерен остаться в Лондоне. В скором времени стороны должны провести переговоры по продлению соглашения до лета 2023 года.

Добавим, что Тьягу Силва провел 12 матчей в составе Челси в текущем сезоне, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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