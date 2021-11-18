Колишній півзахисник Евертона та Манчестер Сіті Джек Родвелл спробує свої сили далеко від батьківщини.

Вестерн Сідней у своєму твіттері оголосив про прихід іменитого хавбека Джека Родвелла.

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Контракт з хавбеком розрахований на 1 сезон. Останнім клубом англійця був Шеффілд Юнайтед, який він покинув минулого літа.

Нагадаємо, до цього Родвелл виступав за Сандерленд, Манчестер Сіті, Евертон та Блекберн. Також в його активі 3 матчі у складі збірної Англії.

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