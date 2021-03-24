Бывший хавбек Манчестер Юнайтед Ронни Воллворк, очевидно, переживает за внешнее состояние своей обуви больше, чем за здоровье других людей.

Уоллворк признался в нападении на человека, который наступил на его белые кроссовки и был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения с отсрочкой на два года, сообщает BBC.

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Инцидент произошел 22 декабря 2019 в пабе в Дройлсдене, Большой Манчестер. Пострадавший в результате нападения получил перелом правой глазницы. Кроме условного срока Уоллворк приговорен к 200 часам общественных работ, должен возместить 500 фунтов своей жертве и пройти программу реабилитации.

К слову, экс-хавбек выступал за Манчестер Юнайтед с 1995 по 2002 годы, проведя за "красных дьяволов" лишь 19 матчей за это время. Также Уоллворк успел поиграть за Вест Бромвич, Хаддерсфилд, Шеффилд Уэнсдей и ряд других английских клубов низших дивизионов.

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