Колишній хавбек Манчестер Юнайтед Ронні Воллворк, вочевидь, переживає за зовнішній стан свого взуття більше, ніж за здоров'я інших людей.

Воллворк зізнався у нападі на людину, яка наступила на його білі кросівки та був засуджений до 18 місяців тюремного ув'язнення з відстрочкою на два роки, повідомляє BBC.

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Інцидент трапився 22 грудня 2019 року в пабі в Дройлсдені, Великий Манчестер. Постраждалий у результаті нападу отримав перелом правої очниці. Окрім умовного терміну Воллворк засуджений до 200 годин громадських робіт, має відшкодувати 500 фунтів своїй жертві та пройти програму реабілітації.

До слова, екс-хавбек виступав за Манчестер Юнайтед з 1995 по 2002 роки, провівши за "червоних дияволів" лише 19 матчів за цей час. Також Воллворк встиг пограти за Вест Бромвіч, Хаддерсфілд, Шеффілд Уенсдей та низку інших англійських клубів нижчих дивізіонів.

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