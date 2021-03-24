Уже на третьей минуте голкипер Петролеры допустил двойно ляп, благодаря которому соперники вышли вперед.

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После передачи назад от защитника Чаверра не попал по мячу, пропустив его под ногой. Впрочем, неудачи вратаря на этом не завершились – он имел еще одну возможность исправить ситуацию, однако умудрился опорной ногой задеть сферу, из-за чего она продолжила движение в направлении ворот, а нападающий со считанных сантиметров забил.

Этот забитый мяч повлиял и на результат – Петролера в итоге уступила (1:3) и продолжила свою серию без побед в чемпионате, которая уже насчитывает 12 поединков.

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