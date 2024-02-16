Индийский Ист Бенгал официально объявил о трансфере серба Александара Пантича в своем твиттере.

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О сроках контракта с экс-защитником Динамо не сообщается. Предыдущим клубом Пантича была кипрская Докса. Ист Бенгал же занимает 10 место в нынешнем розыгрыше чемпионата (всего 12 команд).

Напомним, Александар выступал за Динамо с 2017-го по 2019-й годы, но в этот период отправлялся в полугодовую аренду в испанский Кадис. В общем Пантич отыграл за киевлян всего 20 поединков, отметившись 1 ассистом.

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