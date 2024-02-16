Індійський Іст Бенгал офіційно оголосив про трансфер серба Александара Пантіча у своєму твіттері.

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Про терміни контракту із екс-захисником Динамо не повідомляється. Попереднім клубом Пантіча була кіпрська Докса. Іст Бенгал же посідає 10 місце в нинішньому розіграші чемпіонату (всього 12 команд).

Нагадаємо, Александар виступав за Динамо з 2017-го по 2019-й роки, але в цей період вирушав у піврічну оренду до іспанського Кадіса. Загалом Пантіч відіграв за киян лише 20 поєдинків, відзначившись 1 асистом.

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