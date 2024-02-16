"Коля, я тебя считаю одним из сильнейших полузащитников в Европе. Желаю тебе вернуться на твои прежние кондиции.

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Если у кого-то клаусула 150 миллионов, то у тебя должно быть 300. Желаю, чтобы ты быстрее обрел уверенность, которая у тебя была до травмы. Тебя ждет большое будущее", – сказал Суркис в аудиосообщении для Шапаренко.

"Спасибо за такие слова. Очень приятно, когда президент разбирается в футболе", - ответил Шапаренко в программе ВДинамо.

Отметим, что слова о клаусуле в 150 миллионов, скорее всего, касаются Шахтера и Георгия Судакова. Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин в заметке после пролонгации контракт с игроком написал "150 000 000".

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