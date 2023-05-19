"Планирует ли Корзун заплатить штраф? Он планирует. Какая бы обойма ни была, надеемся и уверены, что он с нами будет до конца. Какая бы обойма ни была, это будет боеспособный коллектив игроков, который и на выезде, и дома будет играть на победу. Никому просто с нами не будет. Это могу заверить сейчас. Даже если завтра пойдут кадровые изменения, с нами просто никому не будет.

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Не знаю, кто будет платить: Никита, его жена или еще кто-то. За футболиста Корузного деньги будут внесены, чтобы он избежал дисквалификации. Я могу оплатить – соберем по городу с шапкой. Это технический момент. За своего футболиста мы должны постоять любыми способами", – приводит слова Алексея Бога, тренера Шахтера Солигорск, издание Tribuna.

Напомним, Шахтер Солигорск лишили чемпионства-2022 за организацию договорных матчей, 30 очков в следующем сезоне и еще 20 – в чемпионате Беларуси-2024, а также оштрафовали на 370 тысяч белорусских рублей. Корзуна за участие в этих играх дисквалифицировали на год.

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