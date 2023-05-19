"Чи планує Корзун заплатити штраф? Він планує. Яка б обойма не була, сподіваємося й упевнені, що він із нами буде до кінця. Яка б обойма не була, це буде боєздатний колектив гравців, який і на виїзді, і вдома гратиме на перемогу. Нікому просто з нами не буде. Це можу запевнити зараз. Навіть якщо завтра підуть кадрові зміни, з нами просто нікому не буде.

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Не знаю, хто платитиме: Нікіта, його дружина чи ще хтось. За футболіста Корузна гроші будуть внесені, щоб він уникнув дискваліфікації. Я можу оплатити – зберемо по місту з шапкою. Це технічний момент. За свого футболіста ми повинні постояти будь-якими способами", – наводить слова Олексія Бога, тренера Шахтаря Солігорськ, видання Tribuna.

Нагадаємо, Шахтар Солігорськ позбавили чемпіонства-2022 за організацію договірних матчів, 30 очок в наступному сезоні та ще 20 – в чемпіонаті Білорусі-2024, а також оштрафували на 370 тисяч білоруських рублів. Корзуна за участь у цих іграх дискваліфікували на рік.

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