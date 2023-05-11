Контрольно-дисциплинарный комитет "Ассоциации Белорусская федерация футбол" принял решение по делу о договорных матчах в чемпионате, сообщает официальный сайт АБФФ.

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Наиболее жестоко наказали Шахтер Солигорск, руководство которого и было главным организатором этих поединков. Так, клуб лишен чемпионства-2022, 30 очков в следующем сезоне и еще 20 – в чемпионате Беларуси-2024, а также оштрафован на 370 тысяч белорусских рублей.

Наказали такие клубы как Энергетик-БГУ – лишен серебряных медалей, оштрафован на 20 очков в следующем сезоне, и на 10 – через сезон, а Белшина получила штраф в 10 очков на следующий сезон и на 5 – в сезоне 2024.

Досталось и отдельным представителям команд. В частности, наказан хавбек солигорского Шахтера Никита Корзун – годовая дисквалификация и штраф в размере 11 тысяч белорусских рублей. Ранее полузащитник играл в составе киевского Динамо. Такую же дисквалификацию получил игрок Динамо Брест Михаил Гордейчук, который обязан уплатить штраф в размере 18500 белорусских рублей.

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