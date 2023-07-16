"Клуб вместе со мной и моим агентом ищет решение. Легия заинтересована, чтобы я был при команде. Конкретных вариантов сейчас нет, пока рано о чем-то говорить. Из Динамо не поступало звонка? В будущем, возможно, что-то больше смогу рассказать.

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Сейчас я открыт ко всем предложениям. Сейчас трудно о чем-то говорить при отсутствии конкретных предложений. Чувствую в себе силы играть на высоком уровне. Я готов к любым вызовам. Последний год я не так много сыграл, поэтому есть силы и желание играть и профессионально расти", – рассказал Харатин в интервью Украинскому футболу.

Заметим, что Игорь провел лишь 9 матчей за Легию в прошлом сезоне, не отметившись результативными действиями.

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