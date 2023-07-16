"Клуб разом зі мною та моїм агентом шукає рішення. Легія зацікавлена, щоб я був при команді. Конкретних варіантів зараз немає, поки зарано про щось говорити. З Динамо не надходило дзвінка? В майбутньому, можливо, щось більше зможу розповісти.

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Зараз я відкритий до всіх пропозицій. Зараз важко про щось говорити за відсутності конкретних пропозицій. Відчуваю в собі сили грати на високому рівні. Я готовий до будь-яких викликів. Останній рік я не так багато зіграв, тому є сили та бажання грати та професійно зростати", – розповів Харатін в інтерв'ю Українському футболу.

Зауважимо, що Ігор провів лише 9 матчів за Легію у минулому сезоні, не відзначившись результативними діями.

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