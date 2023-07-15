"Сейчас я ищу новый клуб. В Легии, наверное, я точно не останусь. Ситуация достаточно сложная и мало шансов что-то изменить. Стало ли сюрпризом отсутствие в заявке на сезон 2023/24? Да, я этого не ожидал. Прошел сборы. Хорошо себя показал и чувствовал силы помочь команде. Мы говорили с тренером. Легия перешла на схему в 5 защитников. Тренерский штаб и руководство приняли решение о том, что я оказался вне заявки.

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Игра в центре защиты? Я себя комфортно чувствую на этой позиции. Тренер наигрывал меня, но после точечных трансферов стало понятно, что это все. Почему так? Проблема не столько в тренере, как в смене вектора руководства. Легия за несколько последних сезонов прошла через масштабную перестройку. Успешно играла. В какой-то момент команду покинули многие игроки - перед началом сезона 2021/22 пришла группа футболистов, неплохо стартовали в Лиге Европы двумя победами над Лестером и Спартаком.

Пошел спад в Экстракляси. Команда не вытягивала игры на два фронта. Начались многие проблемы. Один тренер пришел, второй, третий. Никто ничего до кучи не смог собрать", – поделился Харатин в интервью Украинскому футболу.

Заметим, что Игорь провел лишь 9 матчей за Легию в прошлом сезоне, не отметившись результативными действиями.

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