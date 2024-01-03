"Что нужно Мудрику, чтобы укрепить свое место в составе Челси? Это самая странная вещь, но просто немного успокоиться. Когда есть возможность, используй свою невероятную скорость, да, используй ее. Но используй ее разумно. Это самое сложное, когда ты сталкиваешься с большим давлением, а он сталкивается. Ожидания были очень высокими. Он не просил для себя такую сумму трансфера. Но именно поэтому ожидания такие высокие.

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Было бы хорошо, если бы он начал развивать понимание с другими людьми рядом с собой. Михаил очень прямолинейный, берет мяч и бежит вперед. Это замечательно, я люблю это. Это действительно нужно делать. Но иногда нужно, чтобы другие бежали помогать, чтобы использовать их как "ложные цели".

Об этом легко говорить, но трудно этому научиться. У меня большие надежды на Мудрика. Вспомните, Арсенал хотел его, другие команды тоже. Вспомните, что у нас был де Брюйне, у нас был Салах. И в Челси у них не пошло. Иногда некоторым игрокам немного больше времени", – поделился Невин в подкасте London is Blue Podcast.

Напомним, Кевин де Брюйне и Мохамед Салах в свое время выступали за Челси, но позже раскрылись в составе Манчестер Сити и Ливерпуля соответственно, став одними из самых ярких звезд АПЛ. Мудрик в текущем сезоне провел 19 матчей за Челси, в которых отметился 4 голами и 3 ассистами.

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