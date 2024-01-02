Мудрик стал жертвой сравнений с сенсационным партнером: "За 60 млн дает слишком мало"
Бывший полузащитник Челси Крэйг Берли оценил эффективность Михаила Мудрика и Коула Палмера.
"Челси отдал за Мудрика 60 с лишним миллионов или сколько там, а он является полной противоположностью Палмеру.
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Да, это разные игроки. Мудрик – это скорость, но на этом этапе своей карьеры он обычно дает слишком мало конечного продукта. В то время как у Палмера есть больше хитрости и баланса. Коул – это о конечном продукте", – объяснил Берли в эфире ESPN.
Напомним, на самом деле Челси год назад заплатил Шахтеру за Мудрика 70 млн евро+30 млн бонусами. В нынешнем сезоне украинец оформил 4 гола и 2 ассиста в 19 матчах. Палмер только летом перебрался из Ман Сити за 47 млн евро. Его статистика – 8 голов и 6 ассистов в 19 матчах.
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