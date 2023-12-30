В отсутствие Мудрика, который из-за повреждения вернулся в запас, на удивление активно начинает правый фланг команды Почеттино. Матч, как и онлайн-трансляция Лутон – Челси на "Футбол 24", стартовал в 14:30. Коул Палмер раздавал классные передачи на правый и левый край атаки. Мадуэке справа вывел Галлахера в штрафную на 5 минуте. Первый удар принял на себя Камински, как и последующие несколько попыток. А вот после того, как свой же Каборе выложил идеально под удар экс-хавбеку Манчестер Сити, не спас Лутон и вратарь. Палмер блестяще попал в правый угол. Можно говорить, что традиционно агрессивный высокий прессинг "синих" принес плоды, но здесь больше подарок защитника.

Фаны Арсенала освистали Зинченко несмотря на уникальный рекорд, Мудрик "пристыдил" звезду – английские легенды указали на дверь

Хозяева без попаданий в створ, хотя 5 ударов за 35 минут набили. Галлахеру очень больно досталось шипами в лодыжку, когда Конор успел отыграть несколько метров и накрыть удар в своей штрафной. Перед тем Броя держался за колено. Досталось так, что Стерлинг и Мудрик начали разминаться еще активнее, чем до сих пор. Албанский нападающий, в конце концов, вернулся в игру, а Палмер отдал еще и ассист на Мадуэке. Крутая атака с размахом получилась. Отмечаем роль Колвила, который поборолся на своем левом фланге и своевременно вывел Коула на свободное пространство. Ну, и Нони пробил так мощно, будто его не накрывали сразу двое защитников.

Палмер, кстати, стал лишь 5 игроком Челси в молодежном возрасте до 21 года включительно, кто оформил 10 результативных действий за сезон АПЛ. И вообще первый такой в лондонской команде с момента прихода Почеттино. Ни у кого из игроков Челси нет больше голов (7) и результативных пасов (4), чем у воспитанника Манчестер Сити. Сколько же пространства получает Палмер в серединке между линиями. Галлахер зачем-то решил бить, хотя мог снова катить на свободного Коула.

Челси солидно ведет, но при этом Джексон и Броя как разочаровывали и транжирили моменты, так и не убеждают даже в такой игре. А вот реализация остальных двух игроков атакующей линии решает. Лутон не намного отстал по ожидаемым голам (0,31:0,38). Палмер становится повелителем новичков. В матчах с Бернли, Шеффлд Юнайтед и теперь "шляпниками" Коул выдал гол плюс пас. Четвертая его подобная жертва – Тоттенхэм, игравший вдевятером. А Мадуэке настолько напугался слухов об очень вероятной зимней продаже, что взялся за ум: 2 гола за 2 последних матча 2023 года, причем лишь 1 в основе.

Второй тайм выдался совершенно скучным. Челси будто прекратил играть, а Лутон никак не мог серьёзно надавить на чужие ворота. И только Палмер вновь в плаще-невидимке отрывается по центру на пас Джексона. Роскошно на паузе разобрался с голкипером и защитником – повеяло школой Гвардиолы. Даути подал, Агбене замкнул, но Альфи не успел выйти из офсайда, в который его мастерски загнали игроки Челси. Адебайо из пределов вратарской еще и в перекладину зацедил. Простые подачи хозяев с флангов, а какие же эффективные!

Даути таки отдал свой голевой пас. С углового подал идеально на голову Баркли, который наказал бывшую команду. Еще серия банальных навесов, каждый из которых превращается в больший момент, чем даже пенальти. Чудом отбивается Челси, но подачи не прекращаются. Даути теперь уже сам замыкает, Петрович спасает, Адебайо добивает. Это 2:3 на ровном месте, а Почеттино никак не реагирует. Абсолютно провальные выходы Энцо и Нкунку на замены. В итоге Лутон наиграл на почти 3 ожидаемые гола при значительно меньшем xG Челси, но "шляпники" завершают 2023 год в зоне вылета – не помогли и минус 10, которые впаяли Эвертону. Челси поднимается на 10 строчку, однако до еврокубковой зоны еще далековато.

Довбик может стать партнером Мудрика в Челси – украинский форвард Жироны №1 в шорт-листе Почеттино