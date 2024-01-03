"Що потрібно Мудрику, аби зміцнити своє місце у складі Челсі? Це найдивніша річ, але просто трохи заспокоїтися. Коли є можливість, використовуй свою неймовірну швидкість, так, використовуй її. Але використовуй її розумно. Це найскладніше, коли ти стикаєшся з великим тиском, а він стикається. Очікування були дуже високими. Він не просив для себе таку суму трансферу. Але саме через це очікування такі високі.

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Було б добре, якби він почав розвивати розуміння з іншими людьми поряд з собою. Михайло дуже прямолінійний, бере м’яч та біжить вперед. Це чудово, я люблю це. Це дійсно потрібно робити. Але іноді треба, щоб інші бігли допомагати, щоб використовувати їх як "хибні цілі".

Про це легко говорити, але важко цьому навчитися. У мене великі сподівання щодо Мудрика. Згадайте, Арсенал хотів його, інші команди теж. Згадайте, що у нас був де Брюйне, у нас був Салах. І в Челсі у них не пішло. Інколи деяким гравцям трохи більше часу", – поділився Невін у подкасті London is Blue Podcast.

Нагадаємо, Кевін де Брюйне та Мохамед Салах свого часу виступали за Челсі, але пізніше розкрились у складі Манчестер Сіті та Ліверпуля відповідно, ставши одними з найяскравіших зірок АПЛ. Мудрик у поточному сезоні провів 19 матчів за Челсі, в яких відзначився 4 голами та 3 асистами.

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