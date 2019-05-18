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Экс-игрок Барселоны Силвиньо может возглавить Лион, легендарный Жуниньо станет спортивным директором

18 мая 09:52 33 Читати українською
Экс-игрок Барселоны Силвиньо может возглавить Лион, легендарный Жуниньо станет спортивным директором
Силвиньо / Icon Sport

Руководство французского Лиона запланировало назначить бразильский дуэт на ключевые должности в структуре клуба.

Бывший защитник Арсенала, Барселоны и Манчестер Сити Силвиньо станет главным тренером "ткачей", сообщает RMC Sport.

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Бразилец на этой должности должен заменить Бруно Женезио, который покинет Лион после сезона 2018/19. Силвиньо не имеет опыта самостоятельной работы с клубом, но был ассистентом главного тренера в ряде бразильских клубов, миланском Интере и сборной Бразилии. В апреле его назначили тренером сборной Бразилии U-23, которая должна готовиться к Олимпиаде-2020.

В то же время спортивным директором клуба должен стать культовый экс-полузащитник Лиона 2000-х Жуниньо Пернамбукано. В составе Олимпика он 7 раз становился чемпионом Франции, а его манера исполнения штрафных ударов стала фирменной. Ранее Жуниньо называли среди претендентов на замену Женезио.

За два тура до конца первенства в Лиге 1 Лион находится на 3-м месте и фактически гарантировал себе выступления в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне.

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