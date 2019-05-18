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Екс-гравець Барселони Сілвінью може очолити Ліон, легендарний Жунінью стане спортивним директором

18 травня 09:52 152 Читать на русском
Екс-гравець Барселони Сілвінью може очолити Ліон, легендарний Жунінью стане спортивним директором
Сілвінью / Icon Sport

Керівництво французького Ліона запланувало призначити бразильський дует на ключові посади в структурі клубу.

Колишній оборонець Арсенала, Барселони та Манчестер Сіті Сілвінью стане головним тренером "ткачів", повідомляє RMC Sport.

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Бразилець на цій посаді повинен замінити Бруно Женезіо, який покине Ліон після сезону 2018/19. Сілвінью не має досвіду самостійної роботи з клубом, але працював асистентом головного тренера в низці бразильських клубів, міланському Інтері та збірної Бразилії. У квітні його призначили тренером збірної Бразилії U-23, яка мала б готуватися до Олімпіади-2020.

Натомість спортивним директором клубу має стати культовий екс-півзахисник Ліона 2000-х Жунінью Пернамбукану. У складі Олімпіка він 7 разів ставав чемпіоном Франції, а його манера виконання штрафних ударів стала фірмовою. Раніше Жунінью називали серед претендентів на заміну Женезіо.

За два тури до кінця першості в Лізі 1 Ліон перебуває на 3-му місці й фактично гарантував собі виступи в кваліфікації Ліги чемпіонів у наступному сезоні.

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Франція Жунінью Пернамбукану Сілвінью Сілвінью Ліон Ліон
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