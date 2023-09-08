В своих соцсетях Аль-Духайль объявил о трансфере 31-бразильца. Астон Вилла отпустила Филиппе Коутинью в аренду до конца сезона 2023/24.

Звезда АПЛ готов покинуть Европу ради катарских миллионов – перепадет и Барселоне

Подробности соглашения между клубами не разглашаются, поэтому не известно, сможет ли Аль-Духайль выкупить игрока у англичан с завершением сезона. Действующее соглашение Филиппе Коутиньо с Астон Виллой рассчитано до 2026 года.

Напомним, что вингер известен своими выступлениями за Ливерпуль, Барселону, Баварию и Интер. К Астон Вилле он присоединился в 2022 году. За английский клуб он сыграл 43 матча, в которых забил шесть голов и отдал три передачи.

Трансферный дедлайн, лето 2023: Барселона получила желаемое, провал Баварии, экс-игрок Динамо в Шахтере – как это было