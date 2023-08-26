Аль-Духайль, который возглавляет знаменитый аргентинец Эрнан Креспо, согласовал личные условия контракта с Филиппе Коутиньо. Теперь катарский клуб ведет переговоры с Астон Виллой. Об этом сообщил Фабрицио Романо в Twitter.

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По информации инсайдера, англичане пока не дали согласия на трансфер 31-летнего бразильца. Несмотря на это, шансы на уход вингера еще до закрытия окна достаточно высоки. В Аль-Духайле настроены очень серьезно.

Напомним, Коутиньо присоединился к Астон Вилле в начале 2022-го. За бирмингемцев сыграл 43 матча, забил 6 голов и отдал 3 ассиста. Контракт бразильца рассчитан до лета 2026 года. Ранее бывший игрок сборной Бразилии выступал за Интер, Ливерпуль, Барселону и Баварию.

В случае трансфера Коутиньо половину суммы получит Барселона. Такой пункт каталонцы прописали в соглашении, продавая вингера в Астон Виллу за 20 миллионов евро.

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