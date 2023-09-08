У своїх соцмережах Аль-Духайль оголосив про трансфер 31-бразильця. Астон Вілла відпустила Філіппе Коутінью в оренду до кінця сезону 2023/24.

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Подробиці угоди між клубами не розголошують, тому невідомо, чи зможе Аль-Духайль викупити гравця по завершенні сезону. Чинна угода Філіппе Коутінью з Астон Віллою розрахована до 2026 року.

Нагадаємо, що вінгер відомий своїми виступами за Ліверпуль, Барселону, Баварію та Інтер. До Астон Вілли він приєднався у 2022 році. За англійський клуб він зіграв 43 матчі, в яких забив шість голів та віддав три результативні передачі.

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