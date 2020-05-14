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Экс-хавбек Манчестер Сити Фернандес объявил о завершении карьеры

18:10 48 Читати українською
Экс-хавбек Манчестер Сити Фернандес объявил о завершении карьеры
Желсон Фернандес / Wikimedia

Полузащитник франкфуртского Айнтрахта Желсон Фернандес озвучил намерение повесить бутсы на гвоздь после завершения сезона.

"Финал в профессиональном футболе. Благодарен Богу за все.

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Для меня привилегия и большая удача завершить свой последний сезон с франкфуртским Айнтрахтом. Я буду ускоряться до последней секунды на всех тренировках и в каждой игре, в которой буду задействован", – написал хавбек в своем твиттере.

Желсон Фернандес является уроженцем Кабо-Верде, но вырос в Швейцарии. Там он дебютировал на профессиональном уровне с Сьон в сезоне 2004/05. Далее в его карьере были Манчестер Сити, Сент-Этьен, Кьево, Лестер, Удинезе, лиссабонский Спортинг, Фрайбург, Ренн.

С июля 2017 года Фернандес защищает цвета Айнтрахта и помог "орлам" завоевать Кубок Германии 2017/18.

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Манчестер Сити Манчестер Сити Германия Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Ренн Ренн Швейцария Швейцария Желсон Фернандес Желсон Фернандес
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