Экс-хавбек Манчестер Сити Фернандес объявил о завершении карьеры

Полузащитник франкфуртского Айнтрахта Желсон Фернандес озвучил намерение повесить бутсы на гвоздь после завершения сезона.

"Финал в профессиональном футболе. Благодарен Богу за все.

Матри объявил о завершении карьеры – он трижды выиграл Серию А с Ювентусом

Для меня привилегия и большая удача завершить свой последний сезон с франкфуртским Айнтрахтом. Я буду ускоряться до последней секунды на всех тренировках и в каждой игре, в которой буду задействован", – написал хавбек в своем твиттере.

Желсон Фернандес является уроженцем Кабо-Верде, но вырос в Швейцарии. Там он дебютировал на профессиональном уровне с Сьон в сезоне 2004/05. Далее в его карьере были Манчестер Сити, Сент-Этьен, Кьево, Лестер, Удинезе, лиссабонский Спортинг, Фрайбург, Ренн.

С июля 2017 года Фернандес защищает цвета Айнтрахта и помог "орлам" завоевать Кубок Германии 2017/18.

Индзаги с Дель Пьеро объединили Милан и Ювентус – звездные обидчики Динамо одновременно попрощались с большим футболом